23 августа 2021, 07:00
Понедельник принесет в Карелию похолодание и дожди
Сегодня в республике до плюс 17, на севере до плюс 11
В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, днем умеренный дождь, рассказали в Гидрометцентре. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +14, +16. А
В Карелии облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди, утром и днем по северной половине местами сильные. Ветер западный, северо-западный, на севере северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха +12, +17, на севере +6,+11.
По информации Гидрометцентра России, в Калевале днем +11;
В Кондопоге днем +17;
В Медвежьегорске днем +16;
В Олонце днем +16;
В Пудоже днем +17;
В Сегеже днем +12;
В Сортавале днем +15;
В Суоярви днем +16.
Ранее мы сообщали, когда холодный воздух накроет территорию всей республики. (фото «Петрозаводск говорит»)