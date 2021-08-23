Понедельник принесет в Карелию похолодание и дожди

В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, днем умеренный дождь, рассказали в Гидрометцентре. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +14, +16. А

В Карелии облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди, утром и днем по северной половине местами сильные. Ветер западный, северо-западный, на севере северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха +12, +17, на севере +6,+11.

По информации Гидрометцентра России, в Калевале днем +11;

В Кондопоге днем +17;

В Медвежьегорске днем +16;

В Олонце днем +16;

В Пудоже днем +17;

В Сегеже днем +12;

В Сортавале днем +15;

В Суоярви днем +16.

Ранее мы сообщали, когда холодный воздух накроет территорию всей республики. (фото «Петрозаводск говорит»)