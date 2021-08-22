В Карелии заметно похолодает и пойдут дожди

Жители северных районов республики уже в воскресенье должны были ощутить, что температура на улице стала ниже. По сообщению паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», в Лоухском районе столбики термометров не превышают +11, +12 градусов. В центральных и южных районах республики пока еще относительно тепло, но это продлится недолго. Уже в понедельник все изменится.

С 23 августа холодный воздух и дожди дойдут и до центра Карелии, предупреждает погодный паблик. Столбики термометров понизятся до +10, +12 градусов. Пойдут дожди, местами сильные. Ожидается выпадение до 15 мм осадков.

24 августа, во вторник, арктический воздух накроет всю территорию республики. В дневные часы ожидается от +7 градусов на севере и до +12 на юге республики. Дожди на севере прекратятся. На юге же наоборот - дожди, сильные дожди, местами не исключено выпадение до 50 мм осадков.

В понедельник в Петрозаводске еще тепло до плюс 16, но во вторник выше +12 градусов ожидать не стоит. Целый день будет дождь, временами сильный. Ожидается выпадение до 45 мм осадков. В среду характер погоды сильно не изменится, но дождь практически прекратится. (фото pixabay.com)