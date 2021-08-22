Сегодня в Петрозаводске и большинстве районов Карелии пройдут дожди

В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь, сообщили в региональном Гидрометцентре. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем +17, +19.

В Карелии также облачно с прояснениями, в большинстве районов - небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-западный, западный, днем на севере северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха днем +15, +20, на севере +10,+15.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +15;

В Кондопоге днем +19;

В Медвежьегорске днем +19;

В Олонце днем +19;

В Пудоже днем +18;

В Сегеже днем +13;

В Сортавале днем +19;

В Суоярви днем +18. (фото «Петрозаводск говорит»)