22 августа 2021, 09:00
Сегодня в Петрозаводске и большинстве районов Карелии пройдут дожди
О погоде в выходной рассказали в Гидрометцентре
В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь, сообщили в региональном Гидрометцентре. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем +17, +19.
В Карелии также облачно с прояснениями, в большинстве районов - небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-западный, западный, днем на севере северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха днем +15, +20, на севере +10,+15.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +15;
В Кондопоге днем +19;
В Медвежьегорске днем +19;
В Олонце днем +19;
В Пудоже днем +18;
В Сегеже днем +13;
В Сортавале днем +19;
В Суоярви днем +18. (фото «Петрозаводск говорит»)