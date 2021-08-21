В воскресенье в Карелии будет дождливо и тепло

В воскресенье в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой дождь, сообщили в региональном Гидрометцентре. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +10, +12, днем +17, +19. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии 22 августа облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-западный, западный, днем на севере северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +15, +20, на севере +10,+15.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +7, днем +15;

В Кондопоге ночью +10, днем +19;

В Медвежьегорске ночью +9, днем +19;

В Олонце ночью +10, днем +19;

В Пудоже ночью +8, днем +18;

В Сегеже ночью +10, днем +13;

В Сортавале ночью +10, днем +19;

В Суоярви ночью +9, днем +18. (фото «Петрозаводск говорит»)