В Гидрометцентре рассказали о погоде в Петрозаводске и Карелии

В республиканском Гидрометцентре рассказали о погоде в Петрозаводске и Карелии в первый день рабочей недели. 23 августа в столице облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью в пределах +9, +11. Днем потеплеет до +14, +16. Атмосферное давление будет слабо расти.

В республике в понедельник облачно с прояснениями. Прогнозируются небольшие, местами умеренные дожди, утром и днем по северной половине местами сильные. Ветер западный, северо-западный, на севере северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11, местами до +3. Днем воздух прогреется до +12, +17, на севере +6,+11.

По информации Гидрометцентра России, в Калевале ночью +5, днем +11;

В Кондопоге ночью +9, днем +17;

В Медвежьегорске ночью +8, днем +16;

В Олонце ночью +8, днем +16;

В Пудоже ночью +7, днем +17;

В Сегеже ночью +7, днем +12;

В Сортавале ночью +7, днем +15;

В Суоярви ночью +8, днем +16.

Ранее мы сообщали, когда холодный воздух накроет территорию всей республики. (фото «Петрозаводск говорит»)