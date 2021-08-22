22 августа 2021, 16:41
МЧС Карелии выпустило экстренное предупреждение
В ночь на понедельник сильные дожди обрушатся на всю республику
МЧС распространило экстренное предупреждение для жителей Карелии. На республику обрушатся сильные дожди.
Ведомство ссылается на данные регионального ЦГМС. Ожидается, что сильные дожди начнутся с середины ночи. Днем в понедельник в некоторых районах характер погоды не изменится.
«С середины ночи 23.08.21 г. с сохранением в течение суток местами по республике, начиная с северных районов, ожидаются сильные дожди»,
- говорится в предупреждении министерства.
Дожди прогнозируются по всей Карелии, в том числе в Петрозаводске и Костомукше. (фото adamtepl, pixabay.com)