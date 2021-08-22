МЧС Карелии выпустило экстренное предупреждение

МЧС распространило экстренное предупреждение для жителей Карелии. На республику обрушатся сильные дожди.

Ведомство ссылается на данные регионального ЦГМС. Ожидается, что сильные дожди начнутся с середины ночи. Днем в понедельник в некоторых районах характер погоды не изменится.

«С середины ночи 23.08.21 г. с сохранением в течение суток местами по республике, начиная с северных районов, ожидаются сильные дожди»,

- говорится в предупреждении министерства.

Дожди прогнозируются по всей Карелии, в том числе в Петрозаводске и Костомукше. (фото adamtepl, pixabay.com)