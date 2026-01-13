Во Франции нашли место, где прятали украденные из Лувра драгоценности

Французские правоохранители нашли в районе Обервилье, в северном пригороде Парижа, гараж, в который злоумышленники сначала отвезли украденные из Лувра драгоценности, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Parisien.

«Были замечены два скутера, въезжающие на подземную парковку… в районе Фор д'Обервилье. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как два водителя встали перед гаражными боксами. Видно, как две фигуры любуются драгоценностями и передают их из рук в руки на протяжении нескольких секунд»,

— говорится в материале.

Гараж обыскали, но ни драгоценности, ни транспортное средство злоумышленников не нашли.

Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц.