01 сентября 2022, 16:40
Погода

Внимание! Сильный порывистый ветер ожидается на севере Карелии

Под неблагоприятные явления могут попасть пять районов республики

Синоптики предупреждают, в течение суток 2 сентября в северной части Карелии ожидается северный, северо-западный ветер порывами до 15-18 м/с. Под неблагоприятные явления могут попасть Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский и Лоухский районы.

В связи с непогодой МЧС обратился к жителям республики с просьбой ограничить поездки на личном автотранспорте и выход плавсредств в акваторию крупных водоемов, также ограничить нахождение детей на улице и движение по пешеходным подвесным мостам.

В регионе в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь. Ветер северных направлений 6-11 м/с, в порывах до 14м/с. Температура ночью +4,+6°С. Днем воздух прогреется до +8,+10°С. Атмосферное давление будет расти. Фото: unsplash.

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