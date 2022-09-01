Внимание! Сильный порывистый ветер ожидается на севере Карелии

Синоптики предупреждают, в течение суток 2 сентября в северной части Карелии ожидается северный, северо-западный ветер порывами до 15-18 м/с. Под неблагоприятные явления могут попасть Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский и Лоухский районы.

В связи с непогодой МЧС обратился к жителям республики с просьбой ограничить поездки на личном автотранспорте и выход плавсредств в акваторию крупных водоемов, также ограничить нахождение детей на улице и движение по пешеходным подвесным мостам.

В регионе в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь. Ветер северных направлений 6-11 м/с, в порывах до 14м/с. Температура ночью +4,+6°С. Днем воздух прогреется до +8,+10°С. Атмосферное давление будет расти. Фото: unsplash.