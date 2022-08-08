Внедорожник превратился в груду металла после ДТП на севере Карелии

Вечером 7 августа на 964-м километре трассы «Кола» в Лоухском районе произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, все произошло в 20:10. 28-летний водитель автомобиля «Лексус», житель Мурманской области, при совершении обгона не убедился в безопасности и увел машину в кювет, чтобы избежать столкновения. В этом автомобиле никто не пострадал. 43-летняя водитель автомобиля «Рено», навстречу которой выехал «Лексус», также выехала на встречку, где иномарка влетела в автомобиль «Фрейтлайнер».

В результате происшествия были травмированы водитель и 36-летний пассажир автомобиля «Рено» - жители Мурманской области. Обстоятельства случившегося выясняются. Фото ГИБДД Карелии