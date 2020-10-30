Владельцы земли отказались от собственности после проверки

Управление Россельхознадзора по Республике Карелия в августе была проведена плановая выездная проверка двух земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью 1,79 га каждый, расположенных в Суоярвском районе и принадлежащих двум разным гражданам, сообщает сайт ведомства.

Было установлено, что собственники участков не используют их по назначению в полном объеме. Частично на участках было проведено сенокошение, остальная площадь зарастает сорной растительностью (ежей сборной, крапивой, болиголовом и осокой): один участок на 30%, другой – примерно на 50%.

Отсутствие борьбы с дикорастущими растениями приводит к их распространению и зарастанию участка древесно-кустарниковой растительностью. Это вызывает истощение плодородного слоя почвы, негативно влияет на окружающую среду и может привести к деградации (ухудшению) земельных угодий сельскохозяйственного назначения.

За указанные нарушения физические лица были привлечены Управлением к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 10 тысяч рублей каждому.

После окончания проверки владельцы приняли решение добровольно отказаться от права собственности на участки в пользу муниципального образования.

Управление напоминает, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации земельные участки должны использоваться в соответствии с присвоенной категорией назначения, а собственники и арендаторы участков, кроме прав, несут и обязанности по защите и охране земель.

Вполне возможно, что граждане поторопились со сдачей принадлежащих им участков. Ранее портал «Петрозаводск говорит» писал о том, что с 1 октября вступили в силу правила использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, которые выросли на землях сельхозназначения. Главное новшество – теперь такой лес разрешено продавать.

Этот документ давно ждали как владельцы заросших участков, так и эксперты в области лесного и земельного законодательства. До сих пор "аграрные" леса были вне закона. Виновные в зарастании сельхозугодий деревьями и кустарниками собственники платили большие штрафы, лишались земли, а за продажу выросшего леса некоторые даже отправлялись в колонию.

Новое постановление правительства РФ дает право выбора: либо оставить лес и легально заняться его заготовкой, либо расчистить участок от деревьев и вернуть землю в сельскохозяйственный оборот. Собственникам надо определиться в течение двух лет и уведомить о своем решении региональное профильное министерство, Россельхознадзор и Росреестр.

Однако, в правительстве подчеркивают, что имеются в виду уже существующие "аграрные" леса. Правила стимулируют возвращение заброшенных земель в сельхозоборот, а не специальное выращивание боров и рощ на пашнях.

Фото с сайта ic.pics.livejournal.com