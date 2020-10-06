Введены правила использования лесов на землях сельхозназначения

С 1 октября вступили в силу правила использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, которые выросли на землях сельхозназначения, сообщает «Российская газета».

Главное новшество – теперь такой лес разрешено продавать.

Этот документ давно ждали как владельцы заросших участков, так и эксперты в области лесного и земельного законодательства. До сих пор "аграрные" леса были вне закона. Виновные в зарастании сельхозугодий деревьями и кустарниками собственники платили большие штрафы, лишались земли, а за продажу выросшего леса некоторые даже отправлялись в колонию.

Новое постановление правительства РФ дает право выбора: либо оставить лес и легально заняться его заготовкой, либо расчистить участок от деревьев и вернуть землю в сельскохозяйственный оборот. Собственникам надо определиться в течение двух лет и уведомить о своем решении региональное профильное министерство, Россельхознадзор и Росреестр.

Если земли невозможно вернуть в сельхозоборот или это экономически нецелесообразно, предусмотрена возможность ведения на них полноценного лесного хозяйства. Такой подход позволит землепользователям рационально распоряжаться участками в соответствии с выбранным назначением при соблюдении всех природоохранных требований,

- отметила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

В правительстве подчеркивают, что имеются в виду уже существующие "аграрные" леса. Правила стимулируют возвращение заброшенных земель в сельхозоборот, а не специальное выращивание боров и рощ на пашнях.

Проблема заросших полей актуальна для многих регионов Северо-Запада. Так, в Архангельской области засевается лишь около трети пахотных земель, а более 450 тысяч гектаров зарастает лесом. В Псковской области, по данным российского отделения Гринписа, не используется по прямому назначению свыше миллиона гектаров сельхозугодий, на Вологодчине - 730 тысяч гектаров, в Карелии - более 300 тысяч. На большей части этих земель давно шумят леса.

Если земли невозможно вернуть в сельхозоборот или это экономически нецелесообразно, предусмотрена возможность ведения на них полноценного лесного хозяйства

Правила допускают сплошную и выборочную рубку лесных насаждений любого возраста. Исключение - водоохранные и нерестоохранные зоны, ветрозащитные и мелиоративные лесополосы. Составлять проекты освоения лесов и подавать лесные декларации собственникам участков не придется.

При этом у "лесных" фермеров появляются не только права, но и обязанности. Они должны будут по всем правилам вести учет, маркировку и декларирование сделок с древесиной. Охрана, защита и воспроизводство "полевых" лесов также становятся заботой землепользователей.

В управлении Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и НАО напоминают, что земля - это средство производства и вопрос ее использования надо решать, исходя из экономической целесообразности.

На ряде территорий Архангельской области заниматься сельским хозяйством действительно невыгодно, но при этом в регионе есть прекрасные условия для выращивания ряда культур. К примеру, у нас имеет смысл заниматься семенным и продовольственным картофелем, поскольку северные земли менее подвержены болезням и вредителям,

- пояснил заместитель начальника отдела организации земельного надзора Владимир Еремин.

В любом случае выбор сделают собственники заросших полей. Эксперты подчеркивают, что вместе с новыми правилами в России появились частные леса. Насколько рационально владельцы распорядятся полученным богатством, прислушаются ли к специалистам, теперь зависит только от них.