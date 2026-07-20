Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-5 лучших долгосрочных вкладов

В рейтинге портала Выберу.ру рассматривались предложения пятидесяти крупнейших российских банков по активам на 1мая текущего года

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Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-5 июньского рейтинга самых выгодных вкладов в рублях сроком от 1 года, подготовленного порталом Выберу.ру.

При составлении рейтинга аналитики портала в первую очередь оценивали такие параметры как процентная ставка, минимальная сумма вклада и его срок. Кроме того, были учтены возможность капитализации процентов, порядок пополнения или расходования средств вклада, условия досрочного расторжения договора или пролонгации депозита, а также другие критерии.

Сейчас доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» Банка Уралсиб в рублях варьируется от 13,13% до 18,80% годовых – в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Доходность по годовым вкладам составляет до 18,00% годовых, а наиболее высокая доходность в линейке предлагается на сроках 3 и 6 месяцев – до 18,80% годовых. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 50 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей, а максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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