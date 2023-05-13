Важную для Петрозаводска магистраль взялись капитально ремонтировать

На улице Красноармейской ровно 20 лет назад взялись строить грузовую магистраль. Поэтому закрыли движение всех видов транспортных средств через оживленный перекресток на улице Гоголя.

Дорога от железнодорожного вокзала и до проспекта Невского была для автолюбителей закрыта вплоть до Дня города! Ремонт вели капитальный. Инженерные коммуникации под этим участком дороги заменяли полностью. Времени на такие работы требовалось много.

«У нас по планам был меньше объем работ. Но когда сети вскрыли, то оказалось, что нужно переложить канализацию. И водопровод тоже дополнительно»,

- сообщила Елена Захарова, специалист Управления городского хозяйства.

Тот участок дороги не видел капитального ремонта уже долгие годы. Старые коммуникации выдавали аварии как минимум по три раза за зиму. Чтобы избежать этого в дальнейшем, пришлось чинить на совесть, а ближайшие дома отключить от тепла.

«Это квартал от железной дороги – Ленина, Антикайнена, Гоголя, и за железной дорогой – Фурманова, Фрунзе. Всего 83 дома и несколько административных зданий. Но это на четыре дня отключения. Постараемся вернуть и тепло, и горячую воду, пока не окончен отопительный сезон»,

- обещала Елена Захарова.

Чтобы успеть к сроку работники коммунальных служб трудились в две смены. С середины мая к работам приступали уже сами дорожники. Так что ко Дню города петрозаводчан ждала обновленная не только внешне, но внутренне магистраль.

Памятуя о трагических ошибках прошлой зимы, министры Карелии задумались о подготовке к будущей зиме уже в апреле. Главное – обеспечивать топливом районы республики, считали в правительстве. Уроки прошлой зимы долго разбирали в коридорах власти. Накануне диких холодов января 2003 года (и все это отлично помнили) в Региональной энергетической комиссии бодро рапортовали, что в основном республика к зиме готова, проверены все системы жизнеобеспечения, а топливо закуплено. Но грянули морозы, и оказалось, что не все благополучно. В ту зиму районе не смогли закупить топливо на свои средства. Пришлось республике поставлять туда топливо по централизованным поставкам и больше нормы.

«Сегодня мы не можем рассчитаться с поставщиками, которым должны отдать деньги за топливо. Потому что районы свои финансовые средства исчерпали»,

- пояснил Владимир Корягин, он стал председателем РЭК РК вместо Юрия Ахтарина после всей этой ситуации с замораживанием районов.

Тем не менее, за счет средств республиканского и федерального бюджета топливо в районы поступало: «По полугодию централизованные поставки выполнены. Другой вопрос, что топливо должны закупать сами предприятия ЖКХ за счет своих средств. Его закуплено было крайне мало».

В районы по централизованным поставкам поступала лишь треть топлива. Две трети должны были закупать районные власти. Но многие сделать этого не смогли.

«Будем разбираться, выявит проверка. Трудно сказать сейчас, кто недозакупил, но имел возможность. А кто, может, действительно, не имел такой возможности. Это выявит проверка», - сообщил Корягин. В республике создали межведомственную комиссию, которая была призвана проследить, чтобы все районы были к будущей зиме готовы. Глав администраций заставили отчитываться. В правительстве надеялись, что это позволит не повторить ошибок.

Каждый год в финском городе Куопио проходил фестиваль камерной музыки, на который приглашались учащиеся музыкальных школ. В 2003 году слет юных талантов приобрел статус международного, благодаря участию школьников из России. Карелию представили учащиеся петрозаводской Школы искусств №1. И наши ребята стали лучшими на финской сцене. Об этом не без гордости рассказали педагоги.

«Фестиваль был очень интересный. Со всей Финляндии съехались молодые люди, играли на разных инструментах. Это был фестиваль камерной музыки. Наши ученики достойно выступили и имели большой успех»,

- рассказала Елена Антышева, преподаватель по музыкальным дисциплинам.

Антону Вашукову в Финляндии аплодировали стоя. Свой инструмент ему пришлось везти с собой. Оказалось, что в Европе таких раритетов не сыскать – его деревянный ксилофон был изготовлен кустарным способом. А дуэт Антона Вашукова и Павла Хозяинова родился как раз благодаря фестивалю в Куопио.

«Я занимаюсь музыкой десять лет, - рассказал Павел. – И мне это очень нравится. Думаю, что буду продолжать дальнейшее обучение в Петрозаводской консерватории». Творческий дуэт Андрея Шебанова и Натальи Королевой тоже появился перед самым фестивалем. На каком инструменте играть, они оба выбрали еще в раннем детстве. С тех пор – ежедневные упорные занятия.

«Начал я, конечно, не с кларнета, а с блок-флейты. Два года – и с девяти лет начал на кларнете. И вот – по сегодняшний день», - рассказал Андрей.

Ребята сообщили, что на фестивале им довелось поиграть на очень хороших инструментах современных мировых производителей. Но и на своих стареньких они играли совершенно виртуозно. А лучшими учителями музыки считали своих преподавателей из школы искусств №1.

Новости 07.05.2003 №5

Таким было 13 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.