В Заксобрании обеспокоены, как проходит дистанционное обучение

Автор: Георгий Чентимиров

Дистанционное обучение, которое внедрено в карельских школах из-за коронавируса, может негативно сказаться на детях в дальнейшем. Этим обеспокоены и депутаты карельского парламента и в Министерстве образования Карелии. На заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике с информацией о дистанционном обучении выступила первый замминистра образования региона Наталья Кармазина.

Образование – это процесс обучения и воспитания. Ту функцию социализации, которую несет школа, нам придется наверстывать очень серьезно. Научить дистанционно можно, а вот социализировать – сложно

– сказала замминистра.



Председатель комитета Галина Гореликова уточнила, может ли дистанционное обучение нанести удар по качеству самого образования:

В сентябре и октябре были проведены проверочные работы по итогам прошлого года. Каким образом итоги этих работ сказались на изменениях в образовательные программы?

– спросила председатель комитета Галина Гореликова.



Представитель министерства ответила, что за осень в школах не успели наверстать те упущения в образовательной программе, которые были допущены весной. Между тем учеников снова перевели на дистант.

Говорить о том, что качество при дистанте будет лучше, мы с вами не имеем никакого права

– отметила Кармазина.

Галину Гореликова уточнила у Натальи Кармазиной, на каких платформах занимаются сейчас педагоги с детьми и кто их верифицирует. Замминистра образования пояснила, что количество платформ для дистанционного образования очень велико. Бывают и так, что разные учителя работают с детьми на разных платформах, что вызывает напряженность среди учеников и

их родителей.

Галина Гореликова отметила, что переход на дистанционное обучение поднял еще одну важную проблему: трудности с интернетом. Хотя малокомплектные школы в отдаленных поселках на дистант не перевели, есть множество семей, где дети не могут полноценно учиться из-за технических трудностей. Депутаты поднимали этот вопрос еще весной; в минобразовании отметили, что на селе, где с интернетом хуже всего, школы работают в прежнем режиме.

Обеспокоенность депутатов вызвал и вопрос рабочего места педагогов: например, у учителя может быть один компьютер, которым пользуются и другие члены семьи – в частности, дети, точно так же проходящие дистанционное обучение.

В ходе обсуждения депутат Эмилия Слабунова предложила рассмотреть вопрос компенсации педагогам затрат, которые они несут из-за дистанта. Сейчас в Карелии на дистанционном обучении находятся ученики с 4 по 11 классы – кроме сельских школ, в которых учится до 200 детей. Официально дистант продлится до 31 декабря.