В воскресенье воздух в Карелии прогреется до плюс 15

Завтра, 3 октября, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +3, +5°С, днем +11, +13°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +1, +6°С, днем +10, +15°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +12, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +10, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +11, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/castleguard