В воскресенье в Карелии воздух прогреется до плюс 20

Завтра, 29 августа, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью +7, +9°С, днем +16, +18°С. Атмосферное давление будет слабо меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью +5,+10°С, по северным и восточным районам +1, +6°С, местами в воздухе и на почве заморозки до -2°С, днем +15, +20°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +14, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +13, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +18, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/Free-Photos