В среду воздух в Карелии прогреется до плюс 23

Завтра, 12 мая, в Петрозаводске ожидается малооблачная погода. Без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем +21, +23°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается небольшая облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11°С, днем +18, +23°С, местами у водоемов +9, +14°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +21, ясно.

В Сегеже до +14, ясно.

В Сортавале до +12, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото mirpozitiva.ru