В ряде домов отключили горячую воду из-за аварии на сетях

Ряд домов в столице Карелии остался без горячей воды. Это не плановый двухнедельный перерыв, а возникшее на сетях повреждение. Специалисты заняты устранением аварии.

Так, по сообщению ЕДДС, в девять часов утра горячая вода пропала на набережной Ла-Рошель, 5; ул. Володарского, 44, 45-А, 27; Машезерской, 8; Маршала Мерецкова, 7, 8; наб. Лососинская, 9; пр-кт Невского, 50; Калинина, 8; наб. Лососинская, 11, 7.

В десять утра горячую воду отключили в домах на улице Виданская, 7; ул. Мурманская, 19, 19-А, 25, 25-А, ,25-Б, 27, 33; пр. Октябрьский, 23; пр. Первомайский, 28; ул. Советская, 19-А, 22-А, 24-А. // фото freepik.com