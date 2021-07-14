В России проведут перепись бомжей

По поручению вице-премьера Татьяны Голиковой в России проведут перепись бездомных. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на протокол заседания Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Минтруд и МВД должны будут уточнить понятие «гражданин без определённого места жительства», а также разработать критерии, по которым россиян начнут относить к категории бомжей. Кроме того, заместитель главы правительства поручила Минстрою и Минфину поставить бездомных в очередь на получение жилья в социальный наём. О поручениях Голиковой ведомства должны выполнить задачи в срок до 20 сентября.

Помимо прочего, вице-премьер поручила Минздраву и Фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) разработать методические рекомендации по обеспечению бездомных медицинской помощью. Минфин и МВД должны будут рассмотреть вопрос снижения госпошлины для выдачи бомжам новых паспортов. Эту работу ведомства должны провести до 30 октября. // Фото: stihi.ru