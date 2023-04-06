В пятницу в Карелии станет еще немного теплее

Завтра, 7 апреля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью -6, -8°С, днем +3,+5°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью -4, -9°С, местами -12, -17°С, днем +3, +8°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью -6, днем до +6, ясно.

В Сегеже ночью -6, днем до +4, ясно.

В Сортавале ночью -4, днем до +4, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com