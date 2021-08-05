В пятницу в Карелии обещают до плюс 22 градусов

В пятницу в Петрозаводске существенных осадков не прогнозируется, ветер восточных направлений ночью слабый, днем умеренный. Переменная облачность. По данным регионального Гидрометцентра, температура воздуха ночью +8, +10, днем +18, +20. Атмосферное давление существенно не изменится.

6 августа в Карелии облачно с прояснениями. Днем по юго-востоку небольшой дождь. Ветер восточных направлений слабый, днем на юге умеренный. Температура воздуха ночью +5, +10, местами до +2, днем +17, +22.

По данным Гидрометцентра России, в Калевале ночью +8, днем +20;

В Кондопоге ночью +12, днем +21;

В Медвежьегорске ночью +9, днем +22;

В Олонце ночью +9, днем +21;

В Пудоже ночью +9, днем +21;

В Сегеже ночью +9, днем +20;

В Сортавале ночью +10, днем +23;

В Суоярви ночью +10, днем +21. (фото ulleo, pixabay.com)