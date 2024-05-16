В пятницу в Карелии немного похолодает

Завтра, 17 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный ночью умеренный, днем слабый. Температура воздуха ночью +3,+5°С, днем +12, +14°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный ночью умеренный, днем слабый. Температура воздуха ночью +2, +7°С, на севере местами до -1°С, днем +12, +17°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +19, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +13, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +18, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»