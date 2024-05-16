Летняя жара установится в выходные в Карелии

После ожидаемого пятничного похолодания Карелию накроет волна летнего тепла. Местами Солнце может разогреть воздух до плюс 26 градусов.

18 и 19 мая, по прогнозу паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», в Карелии ожидается до плюс 20-24 градусов, местами до +26. Тепло будет и на северных территориях.

Солнце будет припекать, но иногда будут набегать облака. Ветер будет южных и юго-западных румбов. // фото «Петрозаводск говорит»