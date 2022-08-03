В пяти отдаленных поселках республики улучшили качество Интернета

В четырех районах Карелии расширены волоконно-оптические сети, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Благодаря новым линиям связи жителям поселков Волома и Суккозеро Муезерского района, поселка Толвуя Медвежьегорского района, деревни Готнаволок Кондопожского района и поселка Новая Вилга Прионежского района стали доступны современные телекоммуникационные услуги.

«Значительное увеличение зоны охвата сетей связи позволило обеспечить более 1000 семей высокоскоростным доступом к сети Интернет и различными цифровыми сервисами»,