03 августа 2022, 21:19
В пяти отдаленных поселках республики улучшили качество Интернета
Благодаря расширению волоконно-оптических сетей более 1000 семей обеспечены различными цифровыми сервисами
В четырех районах Карелии расширены волоконно-оптические сети, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Благодаря новым линиям связи жителям поселков Волома и Суккозеро Муезерского района, поселка Толвуя Медвежьегорского района, деревни Готнаволок Кондопожского района и поселка Новая Вилга Прионежского района стали доступны современные телекоммуникационные услуги.
«Значительное увеличение зоны охвата сетей связи позволило обеспечить более 1000 семей высокоскоростным доступом к сети Интернет и различными цифровыми сервисами»,
- отметили в правительстве. Фото: pxhere.