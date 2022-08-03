На Валааме стартовала программа для подростков

Программа, разработанная фондами «Свет Валаама», «Материнское сердце» и Фондом помощи детям Е.М.Примакова, дает возможность подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, познакомиться с иной жизнью.

Группа ребят из Центра помощи детям «Надежда» отправилась в путешествие на остров, расположенный на Ладожском озере. Подростков тепло встретили организаторы программы.

В течение пяти дней ребята успели посетить несколько отдаленных скитов, побывать на монастырской ферме, где монахи занимаются изготовлением молочных продуктов. Также они осмотрели местную пожарную станцию, где узнали об особенностях работы сотрудников МЧС на острове Валаам.