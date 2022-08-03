У жительницы Карелии требуют 127 млн за подключение к электросетям

Текст: Георгий Чентемиров

Четверть годового бюджета Калевальского района должна заплатить жительница Карелии Анна Никандрова за то, чтобы к ее дому провели электричество. Анна и ее муж строят дом в деревне Войница, женщина подала заявку на техническое присоединение к электросетям. Рассмотрение заявки заняло несколько месяцев, а присланный из «Прионежской сетевой компании» договор поверг ее в полный шок.

В документах (имеются в распоряжении редакции) говорится, что стоимость подключения составляет 127 миллионов 284 тысячи 836 рублей 28 копеек. Оплатить выставленный счет нужно быстро, в течение пяти рабочих дней, иначе заявка на техприсоединение аннулируется. Приложена и квитанция, где также прописана требуемая сумма — и цифрами, и прописью.

Я сперва подумала, что это ошибка. Стала звонить в ПСК, и мне абсолютно серьезно сказали, что да, вот такая стоимость вашего присоединения. Я говорю: вы что, издеваетесь, это какая-то шутка?

— говорит женщина.

В «Прионежской сетевой компании» подтвердили, что Анне Никандровой выставили счет в 127 миллионов с лишним рублей. Энергетики объяснили, что такая сумма не случайна и взята не с потолка. 1 июля вступили в силу изменения в постановлении правительства РФ, регулирующем правила технического присоединения. Отныне компенсировать затраты на строительство объектов электросетевого хозяйства будет заявитель. До конца года с него взимают «лишь» половину стоимости работ, а потом придется компенсировать все сто процентов.

И вот как раз в Войнице сложилась такая ситуация, что просто взять и подключить дом Никандровой не получится. Деревню питает генератор, мощности которого на новый дом просто не хватит. Даже сейчас электричество в населенном пункте включают по расписанию: три часа утром и восемь часов вечером. В «ПСК» посчитали, что подключить Анну Никандрову можно лишь одним способом: построить ЛЭП протяженностью 35 километров — именно столько до ближайших сетей, — а также трансформаторную подстанцию.

Оплатить все это женщина должна из своего кармана.

Любопытно, что в постановлении правительства РФ этот безумный побор называется «инвестиционная составляющая». То есть у жительницы деревни Войница требуют проинвестировать почти 130 миллионов рублей в развитие энергетической инфраструктуры населенного пункта. Такой вот поиск инвесторов по-русски.

Войницу, пожалуй, можно назвать настоящей глухой деревней. Там нет никакой социальной инфраструктуры, а проблемы с электроснабжением органично дополняются почти полным отсутствием сотовой связи. Но, тем не менее, там живут люди, имеющие точно такие же права, как и все граждане России.

— Мы находимся в черте деревни, рядом с нами — чужой участок, куда электричество проведено. По сути, если бы генератор был помощнее, надо было бы только один столб поставить, — рассуждает Никандрова. — Покупать личный генератор и обслуживать его — недешево. В конце концов, я ведь законные права имею на техническое присоединение! Не в каменном веке живем!

Впрочем, конкретно у Анны Никандровой есть теоретический шанс получить электричество по старым правилам. Дело в том, что действие правительственного постановления распространяется на правоотношения, возникшие на основании заявок, поданных после 1 июля 2022. А жительница Войницы свою заявку подала еще 8 марта.

— Я звонила, интересовалась: где ответ, почему мне ничего не высылают? Они отвечали: ждите, там какие-то сложности. Пришлось жаловаться руководителю компании. Ответ пришел только в июле, и в нем была указана вот эта сумма, — говорит Анна. Она уже направила обращение в прокуратуру; логичным шагом может стать и иск в суд.

Правила — федеральные, поэтому с этой проблемой столкнется не только Анна Никандрова, но и другие жители страны, которым не повезло поселиться в отдаленном месте. Разумеется, подобные сюрпризы ждут и жителей Карелии.

— Раньше мы это все включали в тариф и получали от государства компенсацию выпадающих доходов. Но теперь государство нам ничего компенсировать не будет, в постановлении ясно написано, что платить должен заявитель, — прокомментировал сотрудник одной из сетевых компаний. — Такая же беда будет со всеми заявителями на техприсоединение, которые стоят далеко от сетей.

Источник в сфере энергетики сообщил «ПТЗ говорит», что заявки, подобные заявке Никандровой, уже лежат в сетевых компаниях. Так что этот многомиллионный счет — не последний. А поскольку оплатить его очевидно невозможно, чтение при свете лучины вновь станет нормой деревенской жизни. // Фото на главной странице: ilyavaliev.livejournal.com