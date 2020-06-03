В Пряже мать подговорила детей украсть чужие деньги

Жительница Пряжинского района предстанет перед судом за вовлечение своих детей в воровство, сообщает прокуратура Карелии.

Как считает следствие, в апреле 31-летняя женщина распивала с соседкой алкоголь у себя дома и в какой-то момент ей пришла в голову мысль обокрасть собутыльницу, да еще используя детей. Женщина велела сыновьям 10 и 12 лет проникнуть в квартиру соседки и забрать оттуда деньги.

«Несовершеннолетние, не осознавая противоправность своих действий и убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, через незапертую входную дверь проникли в квартиру соседки и похитили денежные средства в сумме 21 000 рублей»,

- сообщают в прокуратуре.

Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления, совершенное родителем) и пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража) и переданы в суд для рассмотрения по существу.