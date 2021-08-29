В понедельник в Карелии воздух прогреется до плюс 19

Завтра, 30 августа, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью +7, +9°С, днем +14, +16°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью +5,+10°С, по северным и восточным районам +1, +6°С, местами в воздухе и на почве заморозки до -2°С, днем +14, +19°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +14, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +12, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +17, переменная облачность, без осадков.

Ожидается слабая геомагнитная буря. Фото pixabay.com/jplenio