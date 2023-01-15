В понедельник в Карелии обещают до плюс 2 градусов

В понедельник в Петрозаводске облачно. Прогнозируются осадки - ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер южный умеренный, ночью с порывами сильного. Температура воздуха 0, +2 в течение суток. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем слабо расти.

16 января в Карелии облачно. Ночью и утром осадки, местами сильные, днем небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ночью местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер южных направлений умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха -3,+2 в течение суток. Такой прогноз на начало рабочей недели дали в региональном гидрометцентре.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -2, днем +2;

В Кондопоге ночью +1, днем +2;

В Медвежьегорске ночью 0, днем +1;

В Олонце ночью -1, днем +1;

В Пудоже ночью -3, днем -1;

В Сегеже ночью 0, днем +1;

В Сортавале ночью -1, днем +2;

В Суоярви ночью 0, днем +1. // фото «Петрозаводск говорит»