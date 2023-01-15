МЧС Карелии выпустило экстренное предупреждение

Синоптики предупредили о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении ночью и утром 16 января. Вслед за ними экстренное предупреждение выпустило региональное МЧС.

«Местами по Карелии ожидаются сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега, налипание мокрого снега»,

- сказано в предупреждении ведомства.

Непогода может затронуть десять территорий. Речь идет о Суоярвском округе, Кондопожском, Лахденпохском, Лоухском, Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском, Пряжинском, Пудожском и Сортавальском районах. // фото unsplash.com