15 января 2023, 15:06
Погода

МЧС Карелии выпустило экстренное предупреждение

В ряде районов республики в понедельник испортится погода

Синоптики предупредили о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении ночью и утром 16 января. Вслед за ними экстренное предупреждение выпустило региональное МЧС.

«Местами по Карелии ожидаются сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега, налипание мокрого снега»,

- сказано в предупреждении ведомства.

Непогода может затронуть десять территорий. Речь идет о Суоярвском округе, Кондопожском, Лахденпохском, Лоухском, Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском, Пряжинском, Пудожском и Сортавальском районах. // фото unsplash.com

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