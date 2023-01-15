15 января 2023, 14:49
Прогноз не обрадует – крещенских морозов в Петрозаводске не будет
Вероятнее всего, 19 января город накроет оттепель, пойдут дождь и снег
Крещение в карельской столице пройдет без крещенских морозов. О том, что морозов в Петрозаводске не стоит ожидать 19 января, в праздник Крещения Господня, сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».
На данный момент прогнозы указывают на отсутствие морозов. Более точный прогноз можно будет дать ближе к дате.
Судя по предполагаемому прогнозу погодного паблика, в Петрозаводске 19 января будет оттепель. Погода омрачится дождем и снегом.
«В Крещение, 19 января, температура воздуха в Петрозаводске может подняться до +2...+4 градусов, пойдут дожди и мокрый снег», - отметили в погодной группе.
До этого региональные метеорологи предположили, что погода вернется в зимнее русло к Крещению. // фото unsplash.com