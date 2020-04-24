В Петрозаводске женщину забили насмерть молотком и ножом

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Петрозаводска. Мужчина обвиянется в убийстве и краже, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 31 января мужчина выпивал в компании знакомых в одной из квартир. Внезапно у него возникла ссора с женщиной. Он напал на нее и нанес жертве множество ударов молотком и ножом. Потерпевшая скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Также следствию стало известно, что до этого подозреваемый украл у этой же женщины ноутбук.

Мужчина заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.