Мужчина ходил по Петрозаводску и проверял, закрыты ли автомобили

Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, который попал на видеозапись. Личность молодого человека пока не установлена, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Мужчину подозревают в причастности к попытке угона. Всех, кто знает этого человека, просят звонить по телефонам: +7-953-529-77-26, +7-911-409-00-17.

Конфиденциальность гарантируется.