24 апреля 2020, 15:43
Мужчина ходил по Петрозаводску и проверял, закрыты ли автомобили
Полиция карельской столицы разыскивает молодого человека, подозреваемого в попытке угона
Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, который попал на видеозапись. Личность молодого человека пока не установлена, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Мужчину подозревают в причастности к попытке угона. Всех, кто знает этого человека, просят звонить по телефонам: +7-953-529-77-26, +7-911-409-00-17.
Конфиденциальность гарантируется.