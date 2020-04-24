Житель Петрозаводска оставил без денег своего доверчивого приятеля

В полицию Петрозаводска обратился 39-летний местный житель. Мужчина сообщил, что кто-то украл его банковскую карту, а со счета исчезли 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевший предположил, что деньги мог украсть его приятель, который недавно приходил в гости. Хозяин дома давал ему карту, чтобы тот сходил в магазин. По возвращении карту мужчина вернул, но, возможно, мог брать ее и позже.

Полицейские проверили эту версию, и она подтвердилась. 34-летний подозреваемый во всем признался и рассказал, что завладел чужой карточкой и купил себе новую одежду, алкоголь и продукты.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, ведется следствие.