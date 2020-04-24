24 апреля 2020, 14:39
Житель Петрозаводска оставил без денег своего доверчивого приятеля
Полицейские карельской столицы установили подозреваемого в краже банковской карты
В полицию Петрозаводска обратился 39-летний местный житель. Мужчина сообщил, что кто-то украл его банковскую карту, а со счета исчезли 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Потерпевший предположил, что деньги мог украсть его приятель, который недавно приходил в гости. Хозяин дома давал ему карту, чтобы тот сходил в магазин. По возвращении карту мужчина вернул, но, возможно, мог брать ее и позже.
Полицейские проверили эту версию, и она подтвердилась. 34-летний подозреваемый во всем признался и рассказал, что завладел чужой карточкой и купил себе новую одежду, алкоголь и продукты.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, ведется следствие.