В Петрозаводске собирают новогодние подарки для одиноких пенсионеров

Традиционная акция по сбору подарков для одиноких пожилых людей «Обыкновенное чудо» проходит в Карелии.

Стать Дедом Морозом или Снегурочкой для подопечных Комплексного центра социального обслуживания может любой желающий.

Подарком может стать ночная рубашка, халат, футболка (размеры от 44 до 56), носки, тапочки (размеры от 36 до 42), нижнее белье, платок, полотенце, средства личной гигиены или набор для творчества, сладкие угощения. В пакет с подарком можно вложить открытку или письмо с добрыми пожеланиями, стихами или новогодней историей.

Вещи для подарка должны быть новыми. Подарки будут принимать до 20 декабря с 9:00 до 17:00 на проспекте Ленина, 4, или на Лизы Чайкиной, 5. С вопросами можно звонить по номеру 8-900-458-8812. // фото unsplash.com/ freestocks