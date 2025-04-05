В Петрозаводске простятся с погибшим на СВО бойцом

Выполняя свой воинский долг перед Родиной, погиб Денис Владимирович Крючков. С конца ноября 2023 года участник специальной военной операции считался пропавшим без вести, впоследствии родным подтвердили гибель бойца.

«С глубокой скорбью и болью в сердце сообщаем, что наш родной, дорогой муж, отец, друг, Денис погиб. Его отвага, честь и преданность навсегда останутся в нашей памяти»,

- сообщили родственники погибшего.

Прощание с Денисом Крючковым состоится 9 апреля с 14:00 до 15:00 по адресу улица Вольная, 4. После этого состоится захоронение на кладбище Вилга.

Родственники просят всех, кто знал, любил и уважал Дениса, прийти, чтобы почтить его память, поддержать семью и проводить его в последний путь.