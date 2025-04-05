Решивший всех обхитрить фургон протаранил «Ниву» в Петрозаводске

На перекрестке улиц Ровио-Лыжная в Петрозаводске утром 5 апреля столкнулись фургон и отечественный внедорожник.

Судя по записи с камеры наблюдения CityLink, водитель фургона приблизился к перекрестку и встал за рядом автомобилей, которым нужно было ехать в прямом направлении. Но затем почему-то перестроился в правый ряд, предназначенный для тех, поворачивает на Старую Кукковку.

Но поворачивать водитель фургона не стал, а собирался проехать прямо. Хитрый маневр не удался. Вероятно, приближавшуийся автомобиль водитель не увидел из-за повернувшего грузовичка - на перекрестке появилась «Нива». От удара внедорожник отскочил на край газона, проскочил, не врезавшись в светофор, и остановился за пешеходным переходом.