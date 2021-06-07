Салон сотовой связи ограбили в Петрозаводске

В Петрозаводске задержан подозреваемый в хищении мобильного телефона стоимостью 22 490 рублей в одном из салонов связи. Ранее в полицию поступило сообщение, что из отдела продаж, расположенного в крупном торговом центре, был открыто похищен дорогостоящий смартфон. По факту грабежа возбудили уголовное дело.

«По словам работников, один из посетителей попросил достать телефон с витрины, чтобы поближе его рассмотреть. Как только гаджет оказался в руках мужчины, он убежал»,

- рассказали в полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к хищению причастен 31-летний мужчина, у которого ранее проблем с законом не возникало. Подозреваемый признался, что испытывал финансовые трудности: он сбыл похищенный гаджет всего за 5 000 рублей и потратил деньги на собственные нужды. (фото: orenburg.bezformata.com)