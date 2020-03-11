В Минфине не нашли оснований снижения цен на бензин

В Минфине РФ не видят оснований для падения цен на бензин после обвала нефтяного рынка. Такую точку зрения выразил замминистра финансов Алексей Сазанов, его слова приводит ТАСС.

При этом чиновник отметил, что и расти цены на топливо для населения тоже не должны.

Ранее примерно в том же ключе высказывался министр энергетики России Александр Новак, пишет «Фонтанка». Он объяснял, почему в США за нефтью упала и стоимость бензина, а в России такое невозможно, потому что стабильность заложена в налоговой системе России, где работает специальный демпфирующий механизм, который позволяет нивелировать изменение цен на мировых рынках в стоимости топлива.

Напомним, согласно данным Карелиястата, в нашей республике в этом году бензин уже подорожал на 0,6%.