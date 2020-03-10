Продукты и бензин подорожали в Карелии

Карелиястат рассказал об изменении цен на бензин в республике, а также о стоимости минимального набора продуктов питания. Информация приводится на официальном сайте организации.

Так, по данным статистического ведомства, средняя цена на бензин в Карелии в феврале составила 44,31 рубля за литр. По сравнению с январем это значение выросло на 0,3%, а за период с начала года - на 0,6%.

Что касается минимального набора продуктов питания, то в феврале он был оценен в 4770 рублей в расчете на одного человека в месяц. С начала года это значение выросло на 1,1%.