14 мая 2025, 16:35
В Медвежьегорске в последний путь проводят Владимира Иванова
Прощание пройдет 16 мая в городском центре культуры и досуга
фото «городской центр культуры и досуга Медвежьегорск»
Жители Медвежьегорска смогут проститься с погибшим Владимиром Ивановым 16 мая.
«Церемония прощания с Ивановым Владимиром Анатольевичем состоится в пятницу 16 мая с 10:00 до 11.30 в «Медвежьегорском городском центре культуры и досуга». C 10:30 до 11:00 - отпевание», - говорится в сообщении.
Ранее стало известно о погибшем в ходе проведения специальной военной операции Александре Сердцеве.