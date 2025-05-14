В Медвежьегорске в последний путь проводят Владимира Иванова

Жители Медвежьегорска смогут проститься с погибшим Владимиром Ивановым 16 мая.

«Церемония прощания с Ивановым Владимиром Анатольевичем состоится в пятницу 16 мая с 10:00 до 11.30 в «Медвежьегорском городском центре культуры и досуга». C 10:30 до 11:00 - отпевание», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно о погибшем в ходе проведения специальной военной операции Александре Сердцеве.