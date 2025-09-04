В Карелии за 20 лет не нашлось жилья для погорелицы

В Карелии за 20 лет не нашлось нового дома для женщины, потерявшей при пожаре жилье. За помощью погорелица обратилась к руководителю российского Следкома Александру Бастрыкину.

В 2005 году в результате пожара беломорчанка лишилась жилья. Лишь в 2013 году ей предоставили непригодную для жизни комнату в общежитии 1959 года постройки в Сумском Посаде. Через четыре года общежитие было признано аварийным из-за сильного износа конструкций. А какое-то благоустроенное жилье беломорчанке еще не предоставили. Женщина вынуждена снимать угол, что сильно бьет по ее кошельку. Многочисленные обращения не дали никакого результата.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и отчитаться карельских коллег.

