12 сентября 2025, 16:32
В Карелии суд заочно арестовал уехавшего в Финляндию россиянина
Покинувшего страну мужчину обвинили в госизмене
фото: freepik
В Карелии суд заочно арестовал мужчину по делу о госизмене, публичных призывах к терроризму и деятельности, направленной против безопасности России. Мужчина уехал в Финляндию. Об этом сообщает РИА Новости.
Правоохранители не знают, где заграницей проживает россиянин, но знают, как он выглядит. Россиянин не появляется в соцсети и мессенджерах под своим именем.
Мужчина не зарегистрирован на территории России, не владеет жильем. После своего отъезда в Суоми он не возвращался в Россию.