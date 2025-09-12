В Карелии суд заочно арестовал уехавшего в Финляндию россиянина

В Карелии суд заочно арестовал мужчину по делу о госизмене, публичных призывах к терроризму и деятельности, направленной против безопасности России. Мужчина уехал в Финляндию. Об этом сообщает РИА Новости.

Правоохранители не знают, где заграницей проживает россиянин, но знают, как он выглядит. Россиянин не появляется в соцсети и мессенджерах под своим именем.

Мужчина не зарегистрирован на территории России, не владеет жильем. После своего отъезда в Суоми он не возвращался в Россию.