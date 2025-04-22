В Карелии пьют целыми семьями и поселками

Текст, фото: Алина Гапеева

Алкоголизм в регионе молодеет, преступность процветает, а уровень социально–экономического развития снижается.

Алкогольный мор

Карелия очередной раз «прославилась» на всю страну, взяв «бронзу» по потреблению алкоголя на душу населения (11,2 литра крепких напитков). Ура, нам есть чем гордиться. Внесем ясность, что показатель потребления алкоголя на душу населения рассчитывается на основе данных о продажах алкоголя и численности населения старше 15 лет. Если учесть, что в общую цифру входят также трезвенники и дети, то алкогольное «бремя» увеличивается вдвое на оставшуюся часть "человечества" Карелии. Вопрос о том, кто больше закладывает за воротник, становится предметом полемики между городскими и сельскими жителями. Горожане уверяют, что в деревне люди пьют от скуки. Селяне оппонируют, что численность населения в карельской глубинке столь мала, что и пить-то уже некому: молодежь разъехалась, стариков можно по пальцам перечесть.

«Аукнулись лихие 90-е годы, когда «паленка» (напитки сомнительного качества) была предельно доступной. В то время многие люди пили по-черному. Многие ушли на тот свет после перестроечного периода — только хоронить успевали. Деревня как-то разом опустела, как будто мор прошел»,

— объясняет сельская пенсионерка Клавдия Васильевна.

Более находчивые граждане решили свалить «достижения» в винопитии Карелии на туристов. Дескать, наш регион пользуется популярностью у путешественников, они приезжают на машинах к супермаркетам и затариваются под завязку. Как бы то ни было, щекотливый вопрос, связанный с потреблением алкоголя, стал актуальным как никогда.

Одна-две бутылочки после бани

Респонденты из Пряжинского района как на духу рассказали об отношении к спиртным напиткам. Небольшой опрос проходит в отделе винно-водочной продукции. Сюда заходят только взрослые покупатели, так как приобрести алкоголь по закону можно людям старше 18 лет. Ракетой пролетел мимо меня мужчина в рабочей форме, взял с прилавка литровую емкость и так же быстро направился к кассе. Вдоль винных стеллажей прошла молодая женщина. Она остановила свой выбор на самой дешевой бутылке «беленькой» объемом пол-литра.

«После бани и в праздники – можно. Алкашом себя не считаю»,

— утверждает 41-летняя женщина.

При этом она попросила не называть ее имени и название населенного пункта. Говорит, что поселок, где она живет, маленький. Нетрудно будет догадаться, о ком идет речь. Она представилась Аленой. Женщина воспитывает одна двух несовершеннолетних детей, работает. Муж два года назад погиб: спрыгнул с моста в реку и разбился о камни.

«Пьяный был. Не знаю, что ему в голову взбрело»,

— не может объяснить поступок мужа вдова.

Женщина живет в Пряжинском районе с рождения. С детства Алена помнит, что в поселке местные жители называли субботу «винно-банным» днем. По традиции в субботу в каждом доме топили баню, а после помывки почти в каждой семье устраивались «банные застолья»: взрослые накрывали поляну и пили водку (нередко в присутствии детей). Обряд субботнего дня мог затянуться до утра. Ритуал «винно-банного» дня в поселке живет и сегодня.

«Пила, пью и буду пить»

Следующим покупателем, который согласился со мной поговорить, оказалась Юлия (имя изменено) – ухоженная, хорошо одетая и красивая женщина в возрасте 48 лет.

В корзинку она положила восемь банок пива и пакетик соленой рыбы. Я представилась и спросила, для кого она покупает внушительные объемы спиртосодержащего напитка.

«Вам что, больше заняться нечем? Для себя»,

— буркнула Юля.

Миловидная особа все же согласилась со мной поговорить при условии, что соответствующие координаты останутся в тайне. Женщина без особого стеснения призналась, что она является пивным алкоголиком — пьет пиво каждый день после работы. Ее ежедневная доза — не менее восьми баночек пива. И так на протяжении десятка лет.

Несовершеннолетних детей у дамы на иждивении нет. Она работает. Чтобы запах перегара не выдавал ее увлечения «литроболом», приходится все время иметь при себе жвачки или конфеты. Юлия посетовала, что пиво за последнее время подорожало. Но при этом ее личные дозы потребления напитка не сократились, так как ей нравится вкус пива.

«Пила, пью и буду пить», — заключила она, перекладывая чуть дрожащими руками банки.

Сразу захотелось посчитать: восемь баночек пива стоимостью по 86 рублей каждая — это 688 рублей в день. Следовательно, месяц женщина выпивает 240 банок и затрачивает при этом 20 640 рублей. Честно говоря, цифры пугают.

«У меня есть знакомый, который выпивает за один день пять бутылок крепкого по 1,1 литра. И это не всегда предел»,

— поделился кассир

"Он хороший, когда не пьет"

Жизнь пенсионерки из крупного населенного пункта Пряжинского района становится невыносимой, когда напивается ее тридцатиоднолетний сын. Лидия Васильевна не скрывает от односельчан свою беду, о которой решила рассказать нашему изданию.

Сын и внучка (его десятилетняя дочь) живут под одной крышей с Лидией Васильевной. Львиная доля расходов лежит на плечах пенсионерки: сын нигде не работает, а довольствуется редкими заработками. Женщина уточнила, что тяга к труду у него просыпается в редкие дни «просветления» от запоя. С ее слов, он «бухает» по две-три недели без перерыва. Эти дни для нее с внучкой становятся адом. Пьяный он становится агрессивным и обвиняет пожилую женщину во всех своих неудачах. Откуда сын берет деньги на выпивку, она не знает.

«Он у меня золотой. Все умеет делать по дому: колотить, мастерить, пилить. Дочку свою обожает и балует ее подарками. Вот планшет, телефон ей купил», — немолодая женщина старается назвать как можно больше хороших качеств сына. Сейчас он находится «в завязке». Но чувствую, что вот-вот опять сорвется, потому что нервный стал»,

— рассказывает женщина.

Брак у мужчины распался. Бывшая жена раньше брала в руки стопку вместе с мужем по принципу: «Чтоб супругу меньше досталось». Спасая мужа, женщина не заметила, как сама стала зависимой. Теперь о дочери она не вспоминает.

Все так пьют

Врач-нарколог Пряжинской районной больницы Любовь Николаевна Сердюк старается помочь тем, кто столкнулся с проблемами алкогольной зависимости. Точные цифры пациентов, состоящих на учете у нарколога в Пряжинском районе, она не называет — информация считается строго конфиденциальной. Доктор с уверенностью заявила, что алкоголизм в Карелии молодеет. Средний возраст алкоголиков, по официальным данным, составляет 30-40 лет. Причем зеленый змий обвивает сознание как мужчин, так и женщин. Тех и других в кабинет нарколога дорога приводит по разным причинам.

Любовь Николаевна Сердюк

«Женщины, например, объясняют, что тяжело переносят утрату или сложные отношения с родными и близкими, социальные факторы, брак с пьющим супругом. Мужчины объясняют тягу к горячительным напиткам психологическими проблемами, например, развод. Пьют целыми семьями, поселками…», — сокрушается врач-нарколог. С ее слов, человек, страдающий алкогольной зависимостью, никогда в этом не признается.

«Один литр каждую баню. Все под контролем. Все так пьют»,

— не раз приходилось слышать Любови Сердюк от пациентов.

Веселая фраза «каждый день — праздник» просто означает, что у алкоголика всегда найдется повод выпить. Врач–нарколог уверена, что в отношении северных народов к алкоголю есть своя специфика. Есть народности, которым в силу биологических особенностей нельзя употреблять алкоголь, и финно-угорский народ – не исключение. В разговоре специалист попыталась провести параллель между потреблением спиртных напитков и благосостоянием населения. Практика доказывает: чем ниже уровень жизни населения, тем больше алкоголя употребляют люди.

В рейтинге 2024 года по качеству жизни, социально-экономическому положению и прочим показателям Карелия заняла 70 место из 85 регионов, при этом каждое третье преступление совершили люди в нетрезвом виде.

Да и алкоголизм — это не только проблема самого пьющего… По официальным данным Министерства внутренних дел по Республике Карелия, в 2024 году за появление в общественных местах граждан, принявших на грудь, за распитие алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, протоколов составлено меньше, чем в 2023 году. Статистика говорит, что за последние два года выпивших граждан стало меньше тянуть на подвиги. В целом, картина правопорядка меняется в лучшую сторону. Приведу несколько сухих цифр.

«В Республике Карелия более чем на четверть сократилось количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения (-29 процентов, с 1709 до 1213). Их удельный вес (количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения по отношению к количеству всех совершенных преступлений) также имеет тенденцию к снижению (с 27,8% до 22,9%). В Пряжинском районе в 2024 году зарегистрировано 36 преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. В Республике Карелия в 2024 году количество лиц, совершивших преступления, находясь в состоянии опьянения, сократилось более чем на четверть (с 1469 до 1080), их доля составила 28,4%.», — дает справку пресс-служба МВД по Республике Карелия.

Но радоваться рано. Особое беспокойство у сотрудников правоохранительных органов вызывают подростки в возрасте до 16 лет. Если такой ребенок находится в состоянии алкогольного опьянения, то его законные представители привлекаются к ответственности. Родители также отвечают перед законом за свое чадо, которое потребляет запрещенные вещества. Так вот, в Республике Карелия 2024 году по этой статье составлен 261 протокол, 10 из них — в Пряжинском районе.

«В прошлом году был зафиксирован, случай, когда родители сами купили ящик пива для подростков возраста 12-14 лет. Папы и мамы несовершеннолетних были привлечены к административной ответственности»,

— рассказал начальник ОМВД России по Пряжинскому району Роман Михайлович Рябцов.

Заметим, что часто люди, злоупотребляющие спиртным, становятся склонными к воровству и тяжким преступлениям. По данным рейтинга регионов России по уровню преступности за 2024 год Карелия заняла лидирующее место. И пьянство здесь сыграло не последнюю роль.