В Карелии подморозит до минус 13 градусов

Морозная погода установится во вторник в Карелии. Согласно прогнозу карельского гидрометцентра, 15 декабря в республике облачно с прояснениями. Небольшой снег. В отдельных районах слабый гололед, сложное отложение. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -5, -10, местами до -13. Днем температура воздуха -3, -8.

В Петрозаводске также облачно с прояснениями. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура ночью -7, -9. Днем -4, -6. Атмосферное давление будет мало меняться.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -7, днем -5;

В Кондопоге ночью -4, днем -2;

В Медвежьегорске ночью -5, днем -4;

В Олонце ночью -4, днем -2;

В Пудоже ночью -6, днем -4;

В Сегеже ночью -6, днем -4;

В Сортавале ночью -1, днем 0;

В Суоярви ночью -3, днем -2. (фото hibiny.com)