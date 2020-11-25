В Карелии определили лидеров в сфере рыбоводства и рыборазведения

По результатам работы в течение 10 месяцев 2020 года лидерами в сфере рыборазведения стали компания «Кала я марьяпоят» (Костомукша), форелеводческое хозяйство «Кала ранта» (Лахденпохья), ИП Николай Федоренко (Кондопожский район) и форелеводы из ООО «Парад-плюс» (Кондопога), сообщает отраслевой журнал «Рыболовство и рыбоводство»

Согласно данным Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия, суммарный оборот предприятий аквакультурной отрасли в регионе за текущий год составил 11,6 миллиардов рублей и превысил показатели за аналогичный период прошлого года на 3,2 миллиарда рублей.

Фото с сайта magazine.fish