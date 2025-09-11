В Карелии люди живут в доме 1810 года постройки

Текст: Елена Малишевская, фото: Ирина Андронова

В это трудно поверить, но это так: жилой дом в Кеми введен в эксплуатацию в 1810 году. Тогда в России правил император Александр I. Пушкину было 11 лет. Гоголю — один годик. Лермонтов и Салтыков-Щедрин еще не родились. До восстания декабристов еще ждать 15 лет. До отмены крепостного права — полвека. А дом в Кеми уже построили и заселили людьми. Спустя 215 лет в нем тоже живут люди. Ну как живут. Выживают.

Из 12 квартир в двухэтажном деревянном доме пустуют только две на первом этаже. В одной из них жила старенькая бабушка, умерла.

«Бедная, всю жизнь промаялась. Жила вот в таких условиях. Не дождалась никаких изменений в жизни»,

- рассказывает Ирина Андронова.

Сама Ирина купила квартиру в этом доме 20 лет назад. За годы жизни здесь ни разу не видела хоть какого-то маломальского ремонта от управляющей компании. В квартирах, понятное дело, люди ремонтируют что могут. Общедомовое имущество от старости и без ухода превращается в труху.

«Уже просто крик души. Не расселяют. Живем как на пороховой бочке. Ни туалетов. Ни полов. Проводка ужасная. Вот-вот и будет беда»,

- жалуется Ирина Андронова.

Из удобств в старинном кемском доме — ничего. Центрального отопления нет, надо заготавливать дрова и топить печки. Воды нет, ее носят из колонки. Туалеты в квартирах вроде бы есть, но это большая проблема для каждой семьи. Под домом две большие выгребные ямы, которые никто не чистил, по крайней мере, в этом веке. Туалеты переполнены, их содержимое часто перетекает в квартиры. Наверное, в этом есть какая-то экзотика — жить как в начале XIX века. Осталось только электричество отключить и зажечь лучину... Но люди почему-то не ценят этого очарования жизни «при царе» и ходят в суд.

«На моей памяти три суда было по этому дому. Готовили документы, добивались признания его аварийности. Три раза нам отказывали. И только в 2019 году признали, наконец, аварийным»,

- рассказывает Ирина Андронова.

Через 209 лет после постройки дом признали аварийным, это фантастика. Не удивлюсь, если его вообще сносить не будут, а занесут в какой-нибудь список исторических памятников.

На самом деле шансы попасть в новую программу расселения из аварийного фонда есть, это подтвердил и вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов. В 2019 году дом признан аварийным — дата подходит. Этого расселения, как манны небесной, ждет жительница дома Юлия Семенова. Ее сестра Настя — инвалид первой группы, уже 26 лет в коляске.

«И здоровому-то человеку тяжело жить в таком доме, а вот представьте — девушка-колясочница. Сколько я уже порогов пооббивала, сколько инстанций прошла, чтобы сестра жила в лучших условиях — всё бесполезно»,

- рассказывает Юлия Семенова.

В администрации Кемского района Юлию Семенову вместе с сестрой отправляют за справкой в медицинское учреждение Петрозаводска. Ну что, логично, из Кеми, где дома начала XIX века, нужно ехать за бумагой в столицу. Электронный документооборот? Нет, не слышали.

«Компенсация нам вряд ли будет положена, потому что квартира не приватизирована. Да и смысла ее приватизировать особо нет — всего 32 квадратных метра. Сколько за нее дадут? И что на эти деньги можно будет купить?»,

- задает вопросы Юлия Семенова.

За два века существования дом настолько износился, что наружу лезут все его внутренности. По лестницам можно гулять, как по музею, изучать архитектуру эпохи русского ампира.

Впрочем, прогулки эти могут быть опасными для жизни. Балки под кровлей давно сгнили, потолки протекли, стены в трещинах, с плесенью и грибком. Естественное состояние здания на третьем столетии жизни. Век отдельного человека гораздо короче — и понятно желание прожить его в нормальных условиях.