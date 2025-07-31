В Карелии изверг попытался убить чужую собаку топором

Жители поселка в суоярвском районе заявили в полицию о жестоком обращении с животными. От рук изверга пострадала собака.

Хозяин собаки был в отъезде, животное сидело на цепи возле дома. Соседка видела на заднем дворе постороннего и слышала, как собака скулила.

В полиции предварительно выяснили, что 39-летний житель деревни освободил собаку от цепи и пытался ее увести, но животное сопротивлялось. Изверг схватил топор и несколько раз, по версии правоохранителей, ударил собаку обухом топора. Он подумал, что собака погибла и ушел. Правоохранители проводят проверку.

«Петрозаводск говорит» рассказывал о случае жестокого обращения с собакой в суоярвском поселке Найстеньярви. По словам зоозащитников, собаку били по голове кувалдой, душили удавкой и перерезали горло. После таких пыток животное не погибло, его забрали зоозащитники. В Петрозаводске ветеринары зашили горло, потом собаку увезли к врачам в Петербург. © «Петрозаводск говорит»