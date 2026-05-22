В Карелии аграриям навязали купить земли, которые и так им принадлежат

Депутаты Законодательного собрания Карелии ровно 20 лет назад приняли в первом чтении закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. И отправили его на доработку. Когда закон примут окончательно (что вполне могло произойти в конце июня), землю, на которой аграрии работали всю жизнь, им придется выкупать у государства. Причем, по высокой цене.

Поэтому многие депутаты-аграрии (и не только) выступили резкими противниками этого законопроекта, согласно которому крестьянин обязан приватизировать землю, на которой работает.

«Это перекосы нашего государства, - был уверен депутат ЗС РК Валерий Колоушкин, - Земля отдавалась несколько раз крестьянам. И вдруг снова она продается этим же крестьянам?! Думаю, что тут будет корректировка. В любом случае селяне и сельхозпредприятия платить за эту землю не должны. Они ее давным-давно заработали. И перед обществом расплатились не один раз».

Оплата предполагалась дифференцированной: для государственных предприятий незначительная, а для частников – высокая, 20% кадастровой стоимости угодий. И это бремя было непосильным для предприятий, и могло привести к их разрушению – были уверены некоторые депутаты. Но законопроект был принят в первом чтении. До 5 июня можно было внести поправки, а аграрный комитет обязался их рассмотреть.

В тот же день рассмотрели закон о господдержке сельскохозяйственного производства, который бы регламентировал «помощника» и «подопечного». Но денег, выделяемых на программы села, и тут было недостаточно.

«Тот диспаритет цен, который сегодня существует, та поддержка, которая дается, в целом не перекрывает диспаритет. Поэтому сельское хозяйство в очень тяжелом положении. Особенно бедствуют сельхоз работники, мы не имеем финансовой возможности повысить заработную плату. Она остается низкой за тот труд, который должен оплачиваться более достойно», - заключил Колоушкин. Так что отрасль сельского хозяйства, как приоритетный Национальный проект, еще долго вызывала жаркие споры депутатов.

На улице Пушкинской прошли совместные учения пожарных и аварийных служб города. По сценарию учений, в районе набережной произошла утечка хлора.

Тревожный сигнал на пульт оперативного дежурного поступил в три часа дня. В аварию как бы попала машина, перевозившая баллоны с хлором. Грузовик врезался в парапет, а один из ядовитых баллонов оказался на земле, открытым. Дыма на учениях не жалели. В результате аварии пострадал один человек – водитель. Чтобы не множить пострадавших, спасатели тут же оцепили территорию. «Задача специализированной части на учениях вместе с бригадой «Водоканала» будет – установить герметизирующее устройство на аварийный контейнер, чтобы предотвратить утечку. Впоследствии нужно произвести дегазацию данного контейнера щелочным раствором, замерить концентрацию», - пояснил Дмитрий Ширлин, начальник спецчасти Петрозаводска.

Специалисты были одеты в плотные костюмы, которых никто раньше не видел. По словам спасателей, таких аварий в Петрозаводске еще не было. Поэтому во время учений руководство постоянно усложняло задачу подчиненным. «Мы больше готовы к устранению утечки хлора в стационарных местах – например, на очистных сооружениях. А в пути следования намного сложней. И цель учений – проверить, насколько мы готовы к этому», - сообщил Анатолий Евстратов, начальник управления оперативного реагирования МЧС РФ по РК.

После учений предстоял подробный разбор полетов.

В Петрозаводске прошли соревнования по боксу среди молодежи 13-14 лет. Их посвятили памяти знаменитого боксера Карелии Петра Ятцерова. Турнир давно стал традиционным (в том году он проходил уже в 29 раз) и всегда собирал большое количество участников. Судья состязаний Владимир Малегин рассказал про Ятцерова: «Он был фронтовик, прошел всю войну. Несмотря на ранение руки был после войны призером СССР».

Спустя годы наша школа бокса не перестала радовать новыми героями. Тренеры возлагали надежды на спортсменов, среди которых были сильные боксеры. Мохамед Шихов пришел в жесткий спорт, когда ему было десять. Уже три года он выступал на ринге. Тренировки шесть дней в неделю по два часа. За это время он прошел 28 боев, из них 19 стали для него победными. В том поединке ему тоже повезло, хотя он лучше всех понимал, что в этом деле главное – не везение: «Нужно тренироваться. Стараться».

На счету другого юного чемпиона Стаса Голубева уже было 36 побед из 45 боев: «Когда был маленький – захотелось. Просто посмотрел по телевизору. И тоже захотелось быть таким же сильным». Соревнования проходили на высоком уровне, публики нравились. Это же отметили и судьи: «В первой паре – единогласное мнение судей было. Разногласий не было. Это уже говорит о качестве», - сказал Владимир Малегин. Комментатор международных соревнований Алексей Петрушин в целом был согласен с этим мнением, но по пятибалльной шкале поставил оценку «четыре»: «Надо дорабатывать. Надо, чтобы спорткомитет Карелии и Петрозаводска немножко финансировали бы побольше! Можно было бы вызвать знаменитых судей международной категории. Чтобы для детей это шоу было».

Победители этих зональных соревнований получили право участвовать в Первенстве страны.

Таким было 22 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году?