Опасность атаки БПЛА объявлена в Ленобласти

В Ленинградской области в ночь на 22 мая была объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко.

Губернатор объявил об угрозе нападения БПЛА в третьем часу ночи в своем Telegram-канале. Также он сообщил о снижении скорости мобильного интернета. Менее чем через час опасность была отменена.

